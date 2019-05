10 Photos: S.E.M Amadou BA prendra part ce jeudi à la réunion des ministres des Affaires étrangères des états membres de l’OCI

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Exterieur S.E.M Amadou BA prend part ce jeudi 30 mai 2019 à la réunion des ministres des Affaires étrangères des états membres de l’Organisation de la Conférence islamique. Cette rencontre qui se tient à la Mecque en marge de la réunion des Chefs d’Etat doit examiner les conclusions de la réunion des experts qui s’est tenue le mercredi 29 mai 2019 à Jeddah.

En prélude à la réunion des Ministres, Monsieur Amadou BA a rencontré ses homologues de l’Arabie Saoudite, de l’Egypte et de la Turquie. Lors de ces rencontres il a beaucoup été question des excellentes relations que notre pays entretient avec leurs pays, mais aussi et surtout des voies et moyens pour nouer de nouveaux axes de coopération surtout sur le plan économique. Il s’agit là, de la matérialisation de l’une des instructions du Chef de l’Etat qui a décidé de placer son nouveau mandat sous le sceau d’une diplomatie économique dynamique.

Par ailleurs, le Président de la République du Sénégal, son Excellence, Monsieur Macky SALL prendra part ce vendredi au 14ème sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui se tiendra sous la présidence effective de Son Excellence le Roi Salman Bin Abel Aziz Al SAOUD, Serviteur des deux Saintes Mosquées. Pour rappel, le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL est le Président du Comité permanent pour l’Information et les Affaires culturelles (COMIAC) de l’OCI.