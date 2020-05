Et si on faisait un pique-n***e ce week-end ? Voici 10 recettes sucrées et salées pour se régaler sans se compliquer la vie.

Avec le retour des beaux jours, on n’a plus qu’une seule idée en tête : faire un pique-ne ! Au parc ou en pleine forêt, entre amis ou en famille… Le pique-ne est un rendez-vous convivial qui marque l’arrivée du printemps et annonce les chaleurs de l’été.

Sur le même sujet

sans gluten

10 idées de desserts sans gluten

Les recettes « traditionnelles » du pique-ne, on les connaît : salade de riz, œufs durs, sandwichs jambon-beurre ou thon-mayonnaise… Pour donner un petit « twist » à ces classiques (qui peuvent vite lasser…), on peut adopter quelques aliments-stars de la diététique : le quinoa, les lentilles corail, le son d’avoine, les pâtes et le riz complet, sans oublier les légumes crus hyper-tendances, à marier avec des sauces healthy !

Nutrition : quelles sont les pièges du pique-ne ?

Sans forcément poursuivre un objectif minceur, il est recommandé de se méfier des « pièges du pique-n***e » : des aliments hyper-gras, hyper-sucrés ou hyper-salés qui font pencher l’aiguille de la balance du mauvais côté, mais peuvent également aggraver ou provoquer des soucis de santé – rétention d’eau, hyperglycémie, troubles digestifs, hypercholestérolémie…

Parmi les aliments-pièges à éviter (ou à consommer de façon exceptionnelle), on peut citer :

La charcuterie. Elle est riche en (mauvaises) graisses et en sel : ainsi, 6 rondelles de saucisson apportent 5 g de sel en moyenne. À éviter lorsqu'on a tendance à avoir les jambes lourdes et/ou lorsqu'on souffre d'hypertension artérielle... L'alcool. Bière, cidre, vin, champagne... On le sait : les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération. En effet : outre leur apport calorique conséquent, elles diminuent la sensibilité à l'insuline (la substance qui régule la glycémie dans l'organisme) et favorisent l'excès de cholestérol dans le sang. Et chez la femme enceinte, l'alcool, c'est interdit ! Les chips. À la fois trop grasses, trop salées et trop caloriques, les chips augmentent de façon considérable le risque cardiovasculaire lorsqu'on en consomme régulièrement. On optera plutôt pour des chips maison... ou pour des chips de fruits, nettement plus saines.

À lire : 500 recettes antidiabète, Dr. Pierre Nys, éd. Leduc.S

À lire aussi :

1 taboulé, 4 versions santé

1 gratin de pâtes, 4 versions santé

1 croque-monsieur, 4 versions santé

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes

Bonjourdakar

L’article 10 recettes faciles (et délicieuses) pour le pique-n***e est apparu en premier sur Snap221.info.