Une envie de framboises ? Voici 10 recettes minceur (mais faciles à réaliser) pour se régaler sans exploser la facture calorique.

En été, on adore ramasser (et déguster) des framboises. En version sucrée, ce petit fruit apprécié des petits et des grands se décline en mousse, en smoothie, en glace, en sorbet, en clafoutis ou même en tarte. En version salée, la framboise se marie agréablement avec le fromage de chèvre, le saumon, le canard ou même avec le poulet !

La framboise, un super-fruit pour la santé. Le saviez-vous ? Un bol de 100 grammes de framboises couvre environ 40 % des apports quotidiens recommandés en vitamine C.

Attention : ça ne fonctionne qu’avec les framboises fraîches puisque le taux de vitamine C diminue drastiquement lorsque les framboises sont congelées… La framboise est également hyper-riche en fer avec environ 0,7 mg pour 100 grammes ; en outre, elle constitue une bonne source de potassium, de magnésium et de calcium.

Anti-inflammatoire, anti-cancer, anti-diabète… La framboise a tout bon !

Selon plusieurs études scientifiques, la framboise posséderait des bienfaits anti-inflammatoires non-négligeables. Elle contribuerait également à réduire le risque de cancer (du côlon, notamment) et à protéger le squelette.

La framboise, aussi excellente pour la ligne. Avec un apport calorique de seulement 64 Kcal pour 100 grammes, la framboise n’est pas une menace pour la silhouette.

Son indice glycémique (IG) n’est que de 20, ce qui en fait également un excellent allié en cas de diabète : plusieurs études scientifiques ont d’ailleurs constaté son impact positif sur la glycémie (c’est-à-dire : le taux de sucre dans le sang) chez la souris. Bref, aucune raison de s’en priver !

