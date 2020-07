Pas besoin d’atteindre le cap des 25 ans de vie commune pour pimenter sa vie de couple! On dit même que ça prend seulement 11 mois de relation pour que la routine commence déjà à s’installer! Alors pour vous aider, j’ai répertorié quelques idées qui vous aideront à mettre un peu de piquant dans votre vie amoureuse!

Jeux sexy

Il existe une foule de jeux de « société » sexy dans les boutiques érotiques. Ce peut être une excellente idée si vous êtes un peu blasés de vos soirées de couple. Je suggère de faire preuve d’imagination en créant vous-même votre propre jeu! Une chasse au trésor, un strip poker (ou autre) ou le traditionnel « Vérité ou conséquence » peut très bien faire l’affaire pour peu de frais!

Envoyez-vous des sextos

Rien de mieux que de faire monter l’excitation à distance en vue d’une soirée chaude sous la couette! Envoyez-vous des sextos et ne lésinez pas sur les détails! Si le contexte vous le permet, envoyez aussi des photos pour faciliter l’imagination! Aucun doute que vous aurez hâte de vous retrouver!

Embrassez-vous

Simple, non? Mais je rencontre beaucoup de couples qui, après quelques années de vie commune, n’ont plus ce réflexe de s’embrasser. En fait, ils l’ont mais, ces baisers ne sont plus vraiment significatifs. Ils s’embrassent machinalement avant de partir au boulot et en se disant « Bonne Nuit ». C’est votre cas? Réapprenez à vous embrasser significativement, et ce, dans divers moments de la journée. Prenez le temps de les savourer. Vous verrez la différence!

Prenez votre douche ensemble

La douche en duo peut être un excellent préliminaire. Le sens du toucher est quintuplé sous l’eau et avec le savon qui rend les caresses encore plus intenses, aucune raison de s’en passer! Certaines positions peuvent être plus compliquées dans la douche mais rien ne vous empêche de faire monter l’excitation et poursuivre le reste dans un endroit plus confortable.

Créez un manque

Le désir s****l naît dans la distance. C’est paradoxale mais plus vous passerez du temps ensemble et moins vous aurez envie l’un de l’autre. Sortez chacun de votre côté, partez seul pendant un week-end, etc. Je vous garantie que vos retrouvailles seront meilleures que le temps que vous auriez passé ensemble.

Prenez l’initiative

Après quelques temps en couple, il arrive qu’on devienne passif. On laisse les choses aller en se disant qu’on a bien d’autres préoccupations à régler. Pourtant, le couple a continuellement besoin de nouveautés. Prenez l’initiative de faire quelque chose de nouveau. Passez par-dessus le confort de la stabilité! Soyez dans l’action!

Refaire le premier rendez-vous

Vous souvenez-vous de votre première rencontre? À quel point c’était stimulant et combien vous vous sentiez fébriles! Essayez de refaire à la lettre cette soirée mémorable. Le même resto, le même film, etc. Jouez le jeu jusqu’au bout en n’étant pas ensemble les heures précédentes pendant votre préparation. Je suis sûre que vous retrouverez cette fébrilité d’autrefois!

Faites-vous des surprises

Les cadeaux et les surprises ne doivent pas être seulement pour les fêtes! Faites-vous régulièrement des surprises et ces petites attentions aideront à mettre un peu de bonheur dans votre couple. Vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune. Bien souvent, ce qui nous fait plaisir ce sont de petites choses. Achetez-lui son chocolat préféré, préparez spontanément une escapade d’après-midi (Chéri, habille-toi on part!), habillez-vous sexy en l’attendant du travail, etc!

N’oubliez pas le pouvoir des « quickies »

Du s**e langoureux c’est bien, mais parfois les « quickies » forment des moments mémorables. Faire du s**e quand on a l’impression de ne pas avoir beaucoup de temps, ou qu’on a peur de se faire prendre, ou simplement parce qu’on a envie là et maintenant, c’est une excellente façon de pimenter sa vie de couple. Bref mais intense!

Parlez-vous de s**e

Pas de ce qui ne va pas, mais plutôt de ce que vous aimeriez faire à ce moment précis. « Présentement, je te déshabillerais tranquillement, je te caresserais entre les cuisses…etc ». Essayez d’écouter l’histoire jusqu’au bout sans flancher. Ces scénarios peuvent devenir très excitants! Pourquoi ne pas vous lire des passages d’un bouquin érotique? Ça peut donner de nouvelles idées!

Bonjourdakar

L’article 10 TRUCS POUR PIMENTER SA VIE DE COUPLE! est apparu en premier sur Snap221.info.