A l’occasion du Gamou 2019, Youssou BENGELOUNE engagé pour sa commune n’a ménagé aucun effort pour le nettoyage de la mosquée medina baye et environs dont l’objectif est d’assainir afin de mieux accueillir les invités venant de partout dans le monde. Dans le cadre de l’opération zéro déchets recommandée par le président de la république, lui et les jeunes de kaolack Médina baye ont, pendant 3 jours procédé à un nettoyage complet de la mosquée.

Par la même occasion, il a salué l’implication de l’Etat du Sénégal dans la démarche qu’ils ont adoptée pour un Gamou réussi.

Et aussi la présence de l’UCG et de tous les jeunes qui ont participé à ces trois jours de nettoyage et entend s’impliquer davantage pour un kaolack assaini.

