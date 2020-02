Après son divorce avec la maison de production Prince Arts, le lead vocal de la génération consciente Pape Diouf fait un véritable retour en force avec deux (2) nouveaux singles.

L’un intitulé « Imam Cheikh Tidiane Cissé » Pape Diouf rend hommage à une des personnalités les plus influentes du monde musulman. Actuel Imam de la grande mosquée de Médina Baye Niass à Kaolack, Imam Cheikh Tidiane Cissé est un fervent défenseur de l’Islam et de la Tarikha Tijaniya; mais aussi un des plus grands diplomates de notre Sénégalauprès des pays et institutions du monde islamique. En vertu de son leadership, l’Imam Cheikh Tidiane Cissé fait partie des 50 des imams les plus influents du monde 2019/2020 d’ailleurs le seul chef religieux Africain.

Le deuxième intitulé « IOW LA un son très rythmé! un chant d’amour à travers lequel il chante l’international footballeur Cheikh Ahmadou Kara Mbodj et son épouse Fatou Mbaye.

Préparez vos jambes…

Rose Samaké