Quelques jours après leur mariage pharaonique, Hailey et Justin Bieber viennent finalement de dévoiler leurs tenues de mariés, ce 8 octobre 2019. L’occasion de découvrir la superbe robe sirène du mannequin, une création à la traîne immense signée Off-White.

Justin Bieber et Hailey Baldwin ne sont pas près d’oublier le 30 septembre 2019, date à laquelle ils se sont mariés religieusement en Caroline du Sud. Les jeunes et riches époux avaient choisi l’hôtel 5 étoiles Montage Palmetto Bluff et sa superbe chapelle, où 154 invités prestigieux avaient fait le déplacement. Jusqu’alors, ils avaient publié des portraits pris lors de leur rehersal dinner (« dîner de répétition »), ne dévoilant que les bijoux qu’ils s’étaient achetés pour l’occasion pour un total estimé à 750 000 dollars.