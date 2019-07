11 Photos – Mode été: Liliane Maroune, la fille de Dj Edouardo fait sensation sur la toile

GALSEN221 – Lilian Maroun est sans aucun doute LA révélation dans le milieu People sénégalais. En seulement quelques mois, elle a su s’imposer comme une digne ambassadrice de la beauté de nos femmes. Vidéo girl et modèle, pour les rares personnes qui ne la connaissent pas encore, elle est la fille de DJ Eduardo. Une figure qui n’est plus à présenter dans le monde de la musique. Ce dernier justement, n’a pas hésité à se prêter au jeu des shootings en s’affichant aux côtés de sa princesse. Un magnifique geste qui, au-delà du rendu visuel, montre qu’il soutient et encourage la magnifique Lilian dans sa carrière.

