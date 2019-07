11 Photos – Moussa Wagué a déjà repris l’entrainement avec le Barça

Le buteur uruguayen et le latéral droit sénégalais ont retrouvé le chemin de la Ciutat Esportiva mercredi matin

Deuxième jour de travail à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. De retour du Japon où il a remporté la Rakuten Cup 2019, les joueurs du Barça se sont mis au travail afin de préparer au mieux leur saison. Dimanche, ils disputeront le Trophée Gamper au Camp Nou face à Arsenal (à 20h) et retrouveront ainsi leurs supporteurs deux mois après. Mercredi, Suárez et M. Wagué sont revenusde leurs vacances bien méritées après avoir disputé respectivement la Copa América et la Coupe d’Afrique des Nations.

L’autre bonne nouvelle du jour concerne le retour de Gerard Piqué, remis de sa gêne musculaire à la cuisse.