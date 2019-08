Plus de deux semaines après sa mort dans un accident de moto à Abidjan, la Côte d’Ivoire rend un dernier hommage à la star du coupé-décalé ce vendredi 30 août, avant son inhumation samedi. De nombreuses stars de la musique africaine, sont déjà à Abidjan.

100 000 personnes attendus

Ce vendredi, le pays rendra hommage à l’une de ses stars disparues trop tôt : DJ Arafat. Les organisateurs attendent au bas mot 100 000 personnes dans et autour du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, qui peut en accueillir 40 000 au maximum.

Six écrans géants seront donc installés aux abords du stade pour permettre à la foule de suivre la cérémonie d’hommage à la star décédée le 12 août dernier. Mais des écrans géants seront aussi dressés dans plusieurs communes de la capitale économique. Le stade ouvrira ses portes dans la matinée pour permettre au public de s’installer. Mais l’hommage, alternant concerts, témoignages et vidéos, commencera vers 16h GMT et sera retransmis en direct à la télévision nationale.

Des artistes ivoiriens et internationaux attendus

Plus d’une centaine d’artistes sont attendus pour l’événement, à savoir Koffi Olomidé, Davido, Fally Ipupa et Dadju. Les deux derniers sont presentement à Abidjan et ont présenté leurs dernières condoléances à la famille éplorée.

Ensuite, vers 4h du matin, le cercueil de Dj Arafat sera amené au stade. À 6h aura lieu la levée du corps puis le cortège accompagnera la star jusqu’à sa dernière demeure au cimetière de Williamsville, dans la commune d’Adjamé.