[DIAPORAMA] Quand le seul exercice de la journée consiste à passer de la position assise devant l’ordinateur à la position assise dans le canapé et que la chaleur fait souffrir nos veines, vous avez toutes les conditions requises pour souffrir d’une crise d’hémorroïdes. Voici ce que vous pouvez faire pour soulager les symptômes.

La constipation, la grossesse et l’accouchement ou une alimentation très épicée sont les principaux facteurs déclenchants de la crise hémorroïdaire.

Une position assise prolongée, un manque d’exercice, une alimentation pas assez riche en fibres (découvrez ici les 12 aliments qui en contiennent le plus) sont d’autres facteurs qui peuvent déclencher une crise. En attendant un rendez-vous chez le gastro-entérologue, voici comment modifier vos règles d’hygiène (vive le papier toilette humide et le bain de siège!) et soulager la douleur.

