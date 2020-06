Dépassera-t-il le grand maître de midi Christian Quesada ? C’est la question que tout le monde se pose. Depuis la reprise des tournages de l’émission de midi le 11 mai dernier, de nombreuses rumeurs au sujet de l’élimination d’Eric circulent. Mais alors, va-t-il vraiment céder sa place, et quand ?

Depuis le mois de décembre, les téléspectateurs retrouvent chaque midi aux côtés de Jean-Luc Reichmann, Fantast’Erix. Après avoir dépassé Paul, il est désormais le deuxième plus grand maître de midi. Ne reste plus qu’une seule et dernière étape pour le candidat, détrôner Christian Quesada et ses 193 participations. Un objectif qui semble très proche puisqu’Eric n’est aujourd’hui plus qu’à 13 petites participations, soit environ trois jours de tournages du succès. Mais depuis quelques semaines, les internautes sont persuadés que le candidat Breton sera éliminé avant cette grande victoire.

Une bourde qui en dit long…

Récemment, Jean-Luc Reichmann a posté sur son compte Instagram, une vidéo montrant les coulisses du tournage pour le grand retour post-confinement des 12 coups de midi. Au travers de celle-ci, certains internautes avaient observé que le nom d’Eric ne figurait plus sur son pupitre… Une bonne raison de douter de sa présence lors des prochaines émissions…

Coup de théâtre !

Ce 1er juin, après plusieurs jours passés sans aucune autre précision de la part du candidat ni du présentateur, les rumeurs reprennent. Le magazine Sud Info a publié une analyse faite par un spécialiste de la télévision, précisant que le maître de midi a bien été éliminé du jeu, précisant même la date exacte de cet échec. « Fini les rumeurs, Éric le champion des 12 Coups de midi sera éliminé le vendredi 19 juin prochain lors de sa 199ème participation », Eric sera donc grâce à ses 199 exploits, « le plus grand maître de midi en termes de gains et en nombre de participations. » Malheureusement, Eric ne sera pas le candidat dépassant le million d’euros…

Info – Fini les rumeurs, Éric le champion de #Les12CoupsDeMidi sera éliminé le vendredi 19 juin prochain lors de sa 199ème participation. Il sera donc le plus grand maître de midi en terme de gains et en nombre de participations. En revanche, il ne dépassera pas le million d’€. pic.twitter.com/eUxBBeFlcT — Florian (@Florian_set) May 29, 2020

