Un retour très compliqué. Le 11 mai dernier, premier jour de déconfinement, Jean-Luc Reichmann et toute l’équipe des 12 coups de midi ont repris les tournages. Mais crise sanitaire oblige, la reprise a finalement été plus difficile que prévue.

Jean-Luc Reichmann était confiné dans la ferme de son grand-père, loin de Paris. Eric, le plus grand maître de midi en termes de gains, était lui confiné en Bretagne en compagnie de sa famille. Grand retour à Paris grâce à une dérogation, depuis maintenant trois semaines le présentateur de TF1 accueille donc chaque jour de nouveaux candidats pour affronter Eric. Tous doivent alors avant tout se plier à plusieurs règles sanitaires obligatoires et très strictes.

Premier changement radical pour l’émission, l’absence du public. S’il fait en quelque sorte partie du décor, le public est bien plus. Atout pour distraire, applaudissements et rire pour dynamiser le jeu, bref, l’absence de public est finalement déjà une grande épine dans le pied pour Jean-Luc Reichmann et ses habitudes d’animations. En termes d’hygiène, des gels hydro alcooliques sont mis à disposition sur chaque pupitre, la distanciation sociale est respectée, entraînant donc une absence d’interaction entre le présentateur et les candidats qui avaient l’habitude parfois de danser ensemble, ou simplement se dire bonjour. Autant de nouvelles règles qui chamboulent le déroulement de ces tournages…

“De 9h du matin à minuit”

« Il faut injecter beaucoup d’énergie. Je dois vraiment rester concentré, sachant que, le lundi 11 mai, nous avons tourné de 9 heures du matin à minuit, pour mettre en boîte cinq émissions et en livrer une toute nouvelle dès 10 h heures le mardi 12 ! Nous avons repris les enregistrements dans un inconfort total, mais si l’on ne s’adapte pas, on disparaît. C’est la règle » a confié Jean-Luc Reichmann à nos confrères de Télé 7 jours. A contrario, si les tournages sont difficiles à vivre pour l’animateur de TF1 et les candidats, les téléspectateurs, eux, sont ravis d’avoir retrouvé leur émission favorite et le grand maître de midi Eric, « Ils ont répondu présent, massivement, après le confinement. Et chaque jour, ce sont plus de 6 millions de fidèles qui nous suivent » a d’ailleurs expliqué, Jean-Luc Reichmann plus qu’heureux de ce succès.

