Désignée l’artiste la plus instruite au Sénégal avec un Master 2 en communication et Marketing, elle est aussi en prépa pour son doctorat . Femme au multiples facettes Guigui prépare certes son album « Esprit », donc la sortie d’un single “ HAPPY “ est prévue ce 14 Décembre mais elle se donne l’occasion de suivre son autre passion : le cinéma. La chanteuse qui avait séjourné en Europe plus particulièrement en frances’était inscrite à une formation dans ce domaine.Comme d’habitude on apprend à travers ces post sur les réseau sociaux qu’au terme de ladite formation,qu’elle a eu une mention très bien et à reçu les félicitations de tout les professeurs . De quoi à être fière d’elle lui souhaitant un jour de partager une affiche Hollywoodienne avec Leonardo DiCaprio

