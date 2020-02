Pod et Marichou est une série qui retrace une histoire d’amour entre deux jeunes Sénégalais. Cependant leur union ne sera pas facile à cause de leurs passés respectifs. Pod ayant vécu 6 ans avec une fille qui l’aimait et qui a tout fait pour lui et de l’autre côté Marichou, mannequin international. Mais le sentiment qui les unit est très fort. Un amour qui les verra s’unir par les liens sacrés du mariage.

Ils vivront heureux et semblent inséparables jusqu’au jour où l’ex de Pod décide de revenir. Cette série à l’eau de rose est diffusée pour la première fois sur YouTube le 10 mai 2016. Réalisée par Khalifa Ba, la série connaît un immense succès au Sénégal et fait fureur dès ses débuts. Il suffit de constater le nombre de vues qui ne cesse d’augmenter. Le plus grand record est celui d’un million de vues en moins de 4 jours. Elle semble être suivie aux quatre coins du monde. Pourquoi la série connaît-elle un si grand succès ?