12 Photos +vidéo – Effondrement à Yeumbeul : les mères des deux victimes racontent les faits

Le triste événement s’est déroulé ce dimanche vers 19 heures. Walf Quotidien rapporte que Ndiogou et Aminata Mboup, frère et sœur âgés respectivement de quatre (4) ans et d’un (1) an ont été tués dans l’effondrement du bâtiment de leur maison. Selon le journal, le bâtiment en question était en état de délabrement très avancé. Les corps sans vie des deux enfants ont été transférés à l’hôpital Le Dantec pour autopsie.

