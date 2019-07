12 Photos: Visite officielle à Dakar – Invité de Macky Sall, Le Roi d’Eswatini et ses 14 femmes

Le Roi d’Eswatini (ex-Swaziland), va fouler la terre sénégalaise. Plus connu sur le nom «Lion de la nation», Mswati III sera l’invité du président Macky Sall.

A en croire l’As, demain vendredi , l’homme de 46 ans et qui règne depuis 28 ans sur sa petite nation enclavée située entre l’Afrique du Sud et le Mozambique, visite Diamniadio, en compagnie du Président Macky Sall, notamment le Parc industriel.

Gigantisme

Le roi du Swaziland, connu davantage pour ses excès et son extravagance, est jugé antidémocratique. Il n’a pas encore battu le record de son père, Sobhuza II, à qui il a succédé en 1986, qui comptait quelque 70 épouses.

Le pays enregistre le taux d’infections au VIH le plus élevé par tête dans le monde, et son espérance de vie de 46 ans est parmi les plus basses au monde.

Les 14 femmes de Mswati III ont eu droit à un palace, financé par les deniers publics. Sa trentaine d’enfants étudient en Angleterre ou aux Etats-Unis, et lui-même se fait soigner à Taïwan. D’après le magazine Forbes, sa fortune personnelle atteignait en 2014, les 50 millions de dollars.

L’épouse rituelle n1 :

Diplômée à l’UNISA, la reine LaMatsebula remplissait toutes les conditions établies par les conseillers nationaux qui ont nommé la première épouse du roi. La « Grande épouse» est issue du clan Matsebula. Elle doit être de bonne moralité et de bonne famille.