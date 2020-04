[DIAPORAMA] Vertes ou blanches, les asperges annoncent le printemps avec classe ! Tendres ou croquantes, elles nous font chavirer. Chaudes ou froides, voici 12 recettes pour déguster les asperges.

La couleur de l’asperge varie selon son exposition ou non à la lumière. L’asperge blanche pousse sous terre et est récoltée à l’aide d’une gouge (couteau incurvé). Parfois, sa tête vient chatouiller les rayons du soleil et se teinte alors de vert ou de violet. Les plus réputées sont issues des sables des Landes ou d’Alsace.

L’asperge verte est une blanche qui s’est épanouie en plein air, s’enrichissant en chlorophylle sous l’effet de la photosynthèse. Vertes comme blanches sont fragiles et se conservent au maximum 2 jours au réfrigérateur, dans un linge humide. Il faut peler les blanches, geste inutile pour les vertes.

Peu énergétiques (20 kcal aux 100 g), les asperges sont riches en vitamine B9 (réduction de la fatigue, soutien du système immunitaire…) et contiennent de la vitamine C.

