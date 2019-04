13 Photos – 12 buts en 2 matches : le fils de Cristiano Ronaldo rayonne avec les U9 de la Juventus

Le fils aîné de Cristiano Ronaldo brille avec les U9 de la Juventus lors d’un tournoi à Madère.

Cristiano Jr est la grande attraction du Maritimo Centenario 7, un tournoi international pour enfants organisé à Madère, sur l’île natale de son père. Le fils aîné de Cristiano Ronaldo n’a pas manqué l’occasion de faire parler de lui.

Engagé avec les U9 de la Juventus, Cristianinho (c’est désormais son « nom de scène ») a inscrit 12 buts ce lundi. Il faut dire que les jeunes Bianconeri ont gagné leurs deux premiers matches sur les scores de 26-0 et 15-1, respectivement contre Maritimo China et Camacha.

Ce tournoi organisé à Funchal accueille plus de 5 000 joueurs et se conclura dans le stade du Maritimo, samedi. On retrouvera peut-être Cristiano Jr, évidemment soutenu par les membres de sa famille, dont sa grand-mère Dolores, son père étant engagé en Ligue des champions avec un match contre l’Ajax, mardi soir.