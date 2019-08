13 Photos – Cissé Lô au Bénin aux obséques d’Alain Marcel De Souza

Moustapha Cissé Lô s’est rendu au Bénin avec une délégation de parlementaires de la Cedeoa. Ils assistent aux funérailles d’Alain Marcel De Souza.

En images

Georges Bada, ancien parlementaire de la Cedeao et David GBAHOUNGBA, député béninois de la Cedeao, l’Ancien chef de l’Etat du Burundi, M. Pierre Bouyoya, représentant du S.G des Nations Unies au Mali, l’Ancien chef de l’Etat du Bénin, M. Nisophorsoglo, M. Ibnou Chambas, représentant des Nations Unies en Afrique de l’ouest et au Sahel, M. Christophe Thiao, député de la Cedeao (Togo), Mme Desouza et famille éplorée.