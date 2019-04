13 Photos – Daouda Faye : le frère en retrait de la Première dame Marième Faye Sall

Daouda Faye a certaines caractéristiques essentielles, une nature limitée et des comportements spécifiques. Il préfère se munir de sa grosse moto BMW pour aller à la découverte d’autres localités du pays, et souvent les zones les plus isolées, d’habitude réservées aux récalcitrants de l’agriculture et de l’élevage. N’est ce pas une démarche qui souligne son attachement à la nature? En tout cas, le jeune frère de Marième Faye Sall, tantôt en agriculteur tantôt en éleveur, ne semble pas être occupé par les délices du paradis mondain où se faufilent les hommes d’affaires en compagnie de belles nymphes, passionnées de la belle vie. Dans son coin, il mène son petit bout de chemin.

GALSEN221TV