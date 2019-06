(13 Photos) Football – le match Sénégal / Nigeria en images !

À la 2e mi-temps de ce match joué à huis-clos (mais en présence du personnel et des résidents de l’hôtel Mercure), malgré quelques changements opérés, notamment avec Lamine Gassama cédant sa place à Moussa Wagué, Alfred Ndiaye remplacé par Pape Alioune Ndiaye devant la défense (65e), Krépin Diatta et Ismaila Sarr ont également cédé leurs places respectives à Henri Saivet et Sada Thioub (70e), et enfin Mbaye Niang a été remplacé par Mbaye Diagne à la 78e minute. Par contre, Sadio Mané n’a pas pris part à la rencontre.

Idrissa Gana Guèye buteur, Krépin Diatta passeur décisif. Malgré un match plutôt difficile, notamment en deuxième période, les Lions ont pris une dose supplémentaire de confiance face à une équipe parmi les plus attendues à la CAN 2019. Face au Nigeria, pour son unique grand test dans cette phase de préparation de la coupe d’Afrique, Aliou Cissé a donné des indications sur l’équipe qui devrait débuter la compétition, le 23 juin prochain, contre la Tanzanie.

Les « Onze » de départ :

Sénégal : Edouard Mendy – Moussa Wagué, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly – Alfred Ndiaye, Idrissa Guèye (c), Krépin Diatta – Ismaila Sarr, Keita Diao Baldé, Mbaye Niang.

Coach : Aliou Cissé.

Nigeria : Daniel Akpeyi – Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong, Jamilu Collins, Victor Osimhen – Wilfred Ndidi, Peter Etebo, John Obi Mikel, Ahmed Musa, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze.

Coach : Gernot Rohr