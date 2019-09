Akon, de son vrai nom Alioune Badara Thiam, est un chanteur et producteur de RnB américain, né le 16 avril 1973 à Saint-Louis, dans le Missouri.Son premier single Locked Up et son premier album Trouble sont sortis en 2004. Son deuxième album, Konvicted, a gagné une nomination au Grammy Award pour son single Smack That. Il a fondé le label Konvict Muzik.