13 Photos – Quartier général : Merry Bèye Diouf rayonnante en grande dame

GALSEN221 – Merry Bèye Diouf a plus d’une corde à son arc. Plus d’un tour dans son sac. Présente sur le plateau de l’émission “Quartier général”, l’animatrice et présentatrice a une nouvelle fois montré qu’elle est un cran au-dessus de la “concurrence”. Au final, nous sommes tentés de dire qu’elle ne s’adopte pas à merveille aux différents styles, mais ce sont les styles qui s’adaptent à elle.

