C’est l’une des plus grandes fêtes religieuses du Sénégal. À Touba (lieu saint des mourides), le Grand Magal (terme wolof qui signifie « rendre hommage, célébrer ») commémore le départ en exil du fondateur de la confrérie, cheikh Amadou Bamba, arrêté et exilé pour ses convictions religieuses.

Des centaines de milliers de pèlerins mourides affluent de partout, y compris des pays voisins ou d’autres plus lointains. Impressionnant !

Durant cette journée, les seules activités autorisées sont la déclamation du Coran et des Khassaïdes (écrits de Cheikh Amadou), et des actions de grâce en offrant des repas, chacun suivant ses moyens.

La fête a lieu le 18e jour du mois de safar (2e mois du calendrier de l’Hégire). Date sous réserves.