GALSEN221 – Emma Lohoues est une actrice ivoirienne qui a très rapidement intégré le cercle des People du fait de sa grande beauté. Incarnant le rôle principal dans le film Le Mec Idéal, qui lui a valu un « Étalon de bronze » au FESPACO et un Coq d’or pour le prix de la Meilleure actrice, elle est une véritable star sur la toile grâce à ses clichés aguicheurs et à son look tendance.

Faites défiler vers le bas pour le prochain article