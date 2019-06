146 Millions de FCFA versés à Aliou Sall par Trust offshore: Les avocats du frère du président annoncent une plainte contre la BBC

Bien que Timis Corporation ne soit plus impliquée dans l’exploitation du gaz sénégalais, des révélations de cas de fraude de la société continue d’alimenter la presse à scandale. Dans une enquête réalisée par la BBC et publiée aujourd’hui, la journaliste Mayeni Jones révèle avoir un e-mail envoyé au Trust offshore de Franck Timis, dans lequel il est dit que des taxes sont dues au Gouvernement sénégalais. Et que Franck Timis voudrait 250.000 dollars (146 millions de FCFA) pour honorer le paiement. Mais un argent qui n’est pas destiné à l’État sénégalais, mais plutôt à une société privée Agritrans Sarl, qui appartiendrait à Aliou Sall, le frère du Président Macky Sall.

Un autre quart de million de dollars aurait même été secrètement versé au frère du Président Macky Sall ajoute la même source. Selon un expert en affaire de fraude et de corruption interrogé par la journaliste « en tant que citoyen, Aliou Sall ne devrait nullement bénéficier d’une taxe promise à l’État sénégalais et qu’on serait vraisemblablement devant un cas de corruption ». Mais selon un avocat et proche du maire de Guédiawaye que nous avons joint, les avocats de ce dernier vont sortir un communiqué dès demain. Aussi une plainte est agitée contre la chaine de télévision. Ils vont d’ailleurs sortir des éléments qui démontrent le caractère mensonger d’une telle affirmation. Les avocats de Franck Timis ont déjà eux nié et indiqué qu’aucun argent n’a été transféré de Timis Corporation à Agritrans…