Ce Vendredi 27 février, Fama Thioune fête 1 ans de plus. L’occasion pour senegaldirect de souhaiter à la présentatrice à la carrière incroyable un joyeux anniversaire. Sensuelle et talentueuse, Fama Thioune a tout pour plaire. Sa plastique de rêve et sa voix suave la propulsent en haut des charts, sa vie privée fait la une des tabloïds avec les rumeurs recents sur son divorces. Adulée par des milliers de fans, Fama devient alors l’une des célébrités les plus iconiques de sa génération.

