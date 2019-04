(15 photos) Italie : L’arrivée de la famille de El Hadj Malick Sy (rta) à Treviso

Dans le cadre de la 24éme édition de la nuit du Prophète Mohamed (psl), en hommage à Serigne Babacar SY (rta), qui aura lieu ce Samedi 20 Avril 2019, la famille de Seydil Hadj Malick Sy (rta) est arrivée ce vendredi 19 Avril dans la ville de Treviso qui va accueillir les fidèles venus des quatres coins du monde. Avec à sa tête Serigne Mansour SY Dabakh, accompagné de Serigne Mansour Sy Djamil, Serigne Cheikh Tidiane Sy Mansour, Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Cheikh Oumar Sy Djamil (Serigne Babacar Sy Ibn Al Amine est également annoncé). Accueillis par le comité d’organisation , dirigé par le President Alioune Badara Béye et ses collaborateurs, notamment Djamil Dieng, les petits-fils de Maodo ont eu droit à une réception chaleureuse dans l’un des grands hôtels de la ville. La cérémonie a permis aux différents orateurs de magnifier les efforts et les élans autour de ce Gamou, devenu l’un des plus prestigieux événements en Italie.

