Le mariage est une institution qui a pris de multiples formes selon les peuples et au cours de l’histoire. Visant universellement à sanctionner un cadre voué au développement de la famille9, le mariage donne un statut particulier aux époux : il émancipe la personne, qui devient majeure, et lui donne des obligations envers son conjoint, sa future progéniture et la famille de son conjoint.

L’établissement d’un mariage donne toujours lieu à une cérémonie publique, et souvent à une fête, l’ensemble étant appelé « noces »10. Le mariage a ainsi un caractère juridique mais aussi rituel11 (profane ou religieux). Dans les pays où les institutions politiques sont séparées des institutions religieuses, on distingue le mariage civil du mariage religieux (lequel requiert généralement un mariage civil au préalable).