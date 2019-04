M. Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens et son Excellence M. Christophe BIGOT, Ambassadeur de France au Sénégal, ont pris part au déjeuner pour la collecte de fond en faveur de World Vision, organisé à l’Ecole de Formation en Hôtellerie et Restauration, jeudi 18 avril 2019

