Le guide moral des Chikori, non moins petit fils de Serigne Ousmane Mbacké Noreyni s’est rendu cet après-midi à la grande mosquée de Massalikoul Jinane sis à Colobane. Serigne Modou Kara Mbacké accompagné d’une forte délégation a été accueilli par le représentant du Khalife de Serigne Touba à Dakar Mbackiyou Faye. Après sa visite dans ce royaume de Dieu dont le coût global est estimé à plus de vingt milliards de Fcfa, Serigne Modou Kara a exprimé toute sa joie devant des fidèles, et autres disciples qui ont eux aussi effectué le déplacement. À l’en croire, ce lieu de culte est une récompense que Serigne Touba a obtenu de son Seigneur. « Dieu l’a préservé de Satan et lui donné les bienfaits de tous les terroirs ».

En outre, le marabout a tenu à remercier le chef des travaux de la mosquée El Hadj Mbackiyou Faye pour tous les efforts qu’il consent sans relâche pour l’épanouissement de la communauté mouride.

Dans un autre registre, Serigne Modou Kara Mbacké a donné un message fort aux adeptes des réseaux sociaux sur les dérives du net notés ces temps-ci. Selon lui, des gens mal intentionnés travestissent les propos d’hommes religieux ou autorités coutumières en faisant une mauvaise interprétation. « Ceux qui ne comprennent pas leurs paraboles doivent se mettre à l’écart. Il faut les honorer quel que soit son statut ou son nom », a-t-il mentionné.

Pour conclure, Serigne Modou Kara a fait savoir à l’assistance que travailler en l’honneur du Cheikh réside dans le fait « d’alterner Imân, Islâm et Ikhssân, jour et nuit ».