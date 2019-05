15 Photos: Traditionnel Ndogou EUROGERM au profit de l empire des enfants de Anta Mbow

Amadou SECK DG Eurogerm et l ensemble de ses collaborateurs et partenaires ont sacrifié pour la neuvième année consécutive à ce dîner festif du ramadan.

Un accompagnement hautement apprécié par l ensemble des invités, qui ont eu à magnifier cet acte de générosité et de constance.

Nous avons pu constater la joie immense des enfants de Anta qui ont à leur offert un beau cadeau à leur bienfaiteur.

Rendez vous est pris l année prochaine 2020 pour la dixième année.

GALSEN221TV