(15 Photos) Youssou Ndour reçoit l’ambassadrice de Cuba au Sénégal

our un lien plus solide entre Cuba et le Sénégal, spécialement dans le domaine de la musique, de la communication et de la presse, le ministre Youssou Ndour a reçu ce vendredi, dans les locaux du Groupe Futurs Médias, l’Ambassadrice de Cuba au Sénégal, Son Excellence Sylin Sanchez Portero.

Une occasion pour l’Ambassadrice de mieux connaître l’artiste et « d’apprendre un peu plus sur le Groupe Futurs Médias et toutes les perspectives qu’il y a pour la coopération avec Cuba. »

Cette rencontre est destinée, comme l’explique Youssou Ndour, « à renforcer le pont, le lien entre les deux pays. » Et la Cubaine de l’appuyer: « Parce qu’il y a des racines communes entre les deux pays; ils ont des rapports très proches, ancestrales et historiques. »

L’instant sera volé par l’Ambassadrice pour demander au roi du Mbalakh de lui signer 4 exemplaires de ses albums, après lui avoir remis un cadeau en provenance de Cuba. Elle confie que Youssou Ndour « est un musicien très prestigieux au Sénégal, en Afrique, dans le monde entier et à Cuba également. »