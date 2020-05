[DIAPORAMA] Si l’on adore déguster les fraises simplement saupoudrées de sucre ou trempées dans un peu de chantilly, il y a plein d’autres façons de les savourer. Et on aurait tort de s’en passer car elles sont bourrées de vitamine C.

La fraise est l’un des fruits les plus riches en vitamine C (67,4 mg/100 g) et en vitamine B9 (70,5 ųg/100 g). Elle contient peu de minéraux, mais elle affiche une bonne teneur en potassium (171 mg/100 g). Enfin, sa teneur en antioxydants (65,34 mg/100 g) est supérieure à celle de la plupart des autres fruits.

Sur le même sujet

La fraise, championne de la vitamine C

6 bonnes raisons de manger des fraises

Pour profiter de ses bienfaits le plus souvent possible, préparez du coulis de fraises dont vous napperez votre fromage blanc ou votre faisselle. La recette est toute simple : il suffit de mixer 20 fraises avec 1 cuillère à café de miel et quelques pincées de vanille en poudre.

Et pour les déguster sucrées ou salées, découvrez ces 10 recettes simplissimes.

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes