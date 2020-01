En ce jour de 16 janvier, le monde du Show-biz se rappelle la disparition du chanteur Ndongo Lo.

Après une carrière fulgurante et un succès précoce, le natif de la banlieue a tiré sa révérence des suites d’une longue maladie. Le jeune prodige, une des valeurs sûres de sa nouvelle génération avait montré une autre facette et image scotchée à la banlieue.

La voie aux jeunes

Il a montré la voie à beaucoup jeunes : Pikine, Guédiawaye, en passant par Yeumbeul, Thiaroye, qui ne pensaient qu’à la violence (meurtres, agressions, viols et vols). Par la musique, le Pikinois a su s’imposer par l’abnégation et le travail.

Une référence

C’est grâce à lui que d’autres jeunes et talents comme Pape Diouf, Abou Thioubalo, entre autres, ont compris qu’il est possible de s’imposer dans la vie et de réaliser quelque chose en partant de rien ou avec peu de moyens. L’artiste a marqué sa présence dans la musique sénégalaise avec trois albums.