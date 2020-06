Jeune frère de Zoss, Garga Mbossé qui a deja fait douze ans dans l’arène, est auteur d’un palmarès assez appréciable de 10 victoires et 6 défaites en 16 combats. Garga Mbossé a débuté sa carrière un certain 20 janvier 2008, par une victoire sur Cheikh Diop. Et, son dernier combat, le jeune frère de Zoss l’a disputé et gagné face à Moussa Ndoye, le 28 avril 2019. En douze ans de présence dans l’arène, donc, l’actuel leader de l’écurie Door Dooraat a enregistré 10 victoires contre 6 défaites, soit un taux de réussite de 62%.

