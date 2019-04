16 Photos – 2,5 milliards dépensés pour son mariage : Aminata Kourouma réagit

Jamais une cérémonie de noce n’a fait au tant de bruit à Conakry. L’union entre Aminata Kourouma, coiffeuse et Amara Touré, DAF chez le Médiateur de la république suscite assez de ‘’clameur’ dans la cité cette semaine. Les dépenses de la cérémonie sont estimées à 250 000 Euros, plus de 2 milliards 500 millions de francs guinéens.

C’est à juste raison que la mariée a décidé de briser le silence. « J’ai jamais dépensé ce montant dans mon mariage…. Si j’ai ça aujourd’hui je construis un duplexe net », a réagi Aminata Kourouma sur sa page Facebook, ce vendredi.

plus loin, elle ajoute : « J’ai juste eu des partenaires qui m’ont assistée dans cet événement sans oublier ma sœur, ma marraine et mes amies qui ont été d’un grand support dans mon mariage.

Vous oubliez que j’ai longtemps évolué dans les robes de mariée et les robes de soirée donc c’est tout à fait normale que je puisse m’offrir les plus belles robes pour mon mariage.

Je travaille assez dure pour jeter un tel montant en une journée.

Ceux et celles qui m’ont connue savent que je travaille du mardi au dimanche de 8h à 20h. Il serait alors absurde de ma part d’accepter un tel gaspillage.

—Mon gâteaux a été importé par ma marraine qui me l’a offert comme cadeau de mariage.

— La décoration a été fait par ( Brocilia Décors ) qui est une bonne cliente à la base qui venait se faire coiffer à mon salon , elle m’a donc fait plaisir en m’offrant la plus belle décoration de mariage .

— Ma robe de mariée a été faite aux Philippines par ( Leo Almodal haute couture ) qui est un bon partenaire à moi à la base .

Si toutes ses personnes me facilitent la tâche pourquoi mon événement ne serait-il pas une réussite ?

Je suis d’accord que l’événement était une grande réussite mais les rumeurs sur les 2 milliards 500 millions sont archi faux », l’a-t-elle dit en se défendant de l’impression gigantesque que se font des internautes sur sa robe de mariée, son gâteau et ses bisous.