Mame Bineta Sané, la jeune femme de 19 ans qui tient le rôle principal dans le film Atlantique, habite dans la banlieue de la capitale sénégalaise. à Thiaroye-sur-Mer

Celle qui se destinait à devenir mannequin a rencontré par hasard Mati Diop. C’est dans une petite rue du quartier de Thiaroye Cinéma – ça ne s’invente pas – que la réalisatrice a fait la connaissance de la jeune fille.

« Mati a cru en moi », confie Mame Bineta Sané au sujet de la réalisatrice. « Elle m’a encouragée tous les jours », « a pris du temps pour me mettre à l’aise et pour que je me familiarise avec la caméra », dit-elle encore.

« À une semaine du début du tournage, on devait répéter sur une scène particulièrement importante pour mon personnage », se rappelle l’actrice. Et d’ajouter : « Je n’avais jamais fait ça avant. »

C’est lorsque Mame Bineta Sané a réussi cette première scène, dit-elle, qu’elle a « gagné en confiance pour la suite du film ». Depuis la fin du tournage il y a un an, elle souhaite maintenant poursuivre sa carrière d’actrice.