Les silhouettes africaines ont le vent en poupe. La Soudanaise Alek Wek, l’Ethiopienne Liya Kebede ou encore l’Angolaise Maria Borges trustent les couvertures de magazines comme les podiums. Selon un rapport du site spécialisé sur la mode The Fashion Spot, en 2017, pour la première fois de l’histoire, un quart (25,4 %) des mannequins engagés pour les défilés du printemps à New York, Paris, Londres et Milan n’étaient pas blancs, dont 10,3 % étaient noirs et 7 % asiatiques. Et, en 2016, parmi les 20 top models les mieux payées au monde, il y en avait trois non blanches.