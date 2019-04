Les marchands ambulants et autres commerçants, qui ont érigé leurs commerces sur la voie publique, ont des soucis à se faire. En effet, l’Etat a entamé les opérations de désencombrement à Dakar-Plateau, sous la houlette du ministre de l’Hygiène publique, Karim Fofana, et du maire de Dakar, Soham Wardini. Les bulldozers et les camions sont prêts pour décongestionner les rues de Dakar.

GALSEN221TV