On ne sait pas s’il l’a fait exprès, mais la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James a recréé un dunk classique de Kobe Bryant jeudi contre les Houston Rockets au Staples Center.

PUBLICITÉ

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. 💜💛 pic.twitter.com/fj7HRmqv3c — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020

Le décès de Bryant va prendre beaucoup de temps pour se remettre. Les joueurs des Lakers étaient très émus la semaine dernière contre les Portland Trail Blazers au Staples Center lors de l’hommage de Los Angeles à Kobe.

PUBLICITÉ

Los Angeles a le meilleur record de la Conférence Ouest. Cependant, rien ne rendrait cette saison plus spéciale que de voir LeBron James et Anthony Davis mener les Lakers à la bannière n ° 17 pour Kobe Bryant. Les deux joueurs étaient très proches de Bryant, et son décès les motivera certainement à gagner cette année.

Les Lakers ont retiré les maillots No. 8 et 24 de Bryant l’année dernière. Maintenant, la légende de la fin de la NBA devrait être le Hall of Famer au premier tour dans le cadre d’une classe incroyable en 2020.