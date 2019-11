Actrice, mannequin et top modèle, Marie Pierre Gueye illumine les réseaux sociaux avec ses belles photos et vidéos. Femme sénégalaise aux atouts dévastateurs, elle attire beaucoup plus de followers vers ses réseaux sociaux.

La femme du DG comme on la surnomme, intègre le clan des VIP avec ses belles tenues, ses maquillages tendances et son charme sans pareil. Marie Pierre vient de publier de nouveaux clichés de sa dernière séance shooting. Elle attire encore les hommes dans deux différentes tenues.