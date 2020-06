Invité du plateau Jury Du Dimanche de ce 28 juin 2020, Serigne Mboup a assuré que la production du premier baril de pétrole au Sénégal peut être attendue au plus tard en 2023.

«La production est prévue entre 2022/2023. On a intégré les impacts de la pandémie et il y a ce glissement qui est encore contenu dans les fourchettes prévisionnelles parce que le vrai risque aurait été de n’avoir pas levé les fonds auparavant. Et le Sénégal a eu cette chance formidable d’avoir bouclé tout son processus avant que la pandémie n’inonde le monde en février. Nous sommes sécurisés parce que tous nos projets fonctionnent. Nous avons sécurisé l’approvisionnement à partir du Nigéria», a déclaré le Directeur général de la Société Africaine de Raffinage (SAR) sur les ondes de la Iradio.

Qui ajoute : «En général, quand vous avez des découvertes en eaux profondes, vous avez 7 ans pour arriver au ‘’first-oïl’’. Le Sénégal a réussi une grande performance de pouvoir boucler en 4 ans tout ce processus avec des décisions qui avaient été prises mais surtout une volonté politique manifeste d’aller vite».

A ce titre, souligne le patron de la Sar, les décisions finales d’investissement sur des projets de plusieurs milliards de dollars avec des technologies complexes ont pu être bouclées pour Sangomar en janvier 2020 et pour Tortue en décembre 2018. Et selon lui, «c’est cela qui a permis de sécuriser le financement. La production du premier baril de pétrole ne subira qu’un léger glissement de quelques mois», renseigne Mboup.