Air Sénégal S.A vient une fois de plus d’élargir sa zone de desserte. La compagnie aérienne nationale désormais va assurer la navette Dakar-Marseille-Barcelone-Dakar. Plus de 230 passagers ont voyagé à bord de l’avion A 330/900 NEO. En un temps record, depuis qu’elle s’est fait une peau neuve en lançant son vol inaugural desservant l’axe Dakar-Ziguinchor, Air Sénégal est en train de faire une ascension fulgurante dans l’espace régional et sur la scène internationale.

Air Sénégal, c’est aussi une flotte constituée d’appareils de dernière génération, dotée d’un personnel qualifié et rompu à la tâche qui veille au confort et à la sécurité de ses passagers. Ce professionnalisme n’a pas du tout échappé à l’œil vigilant des voyageurs qui ont eu le privilège d’inaugurer le premier vol commercial de la compagnie à destination de Marseille et Barcelone. Interrogés par nos soins, ils ont décerné un satisfecit total à Air Sénégal S.A.

Mais Air Sénégal, c’est avant tout une compagnie nationale, un patrimoine sénégalais que chaque citoyen devrait s’approprier. Ce sursaut patriotique a été évoqué par Ibrahima Kane et Assane Samb, respectivement directeur général et directeur commercial et marketing de la boîte.

À en croire ce dernier, le Sénégal sera à coup sur le Hub touristique avec Air Sénégal S.A qui créé plus de 500 emplois directs et indirects à chaque acquisition d’un nouvel aéroplane.

L’avion fera un court séjour à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) puisqu’il devra reprendre les airs ce soir même. Destination Abidjan, capitale économique de la Cote d’Ivoire.

En attendant de scruter de nouveaux horizons, Air Sénégal continue son bonhomme de chemin en parfaite corrélation avec la vision du Chef de l’Etat : faire du Sénégal un pays prospère à l’horizon 2035…