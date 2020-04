Voici un an jour pour jour, le Guide des Thiantacounes Cheikh Béthio Thioune a été arraché à l’affection des sénégalais, des mourides mais aussi des thiantacounes. En effet les dates du 1e jour Ramadan 2019 et 2020 marquent en effet le neuvième mois du calendrier hégirien. Seul mois dont le nom figure dans le Coran, ramadan est pour les musulmans le « mois saint par excellence » car il constitue le mois du jeûne (ou saoum) et contient Laylat al-Qadr (la nuit du Destin).Le Cheikh célébrait avec ferveur mais aussi avec faste le premier jour du ramadan de son vivant avec ses disciples. Ces dates marquent de façon symbolique la disparition du Cheikh.C’est également deux dates qui lui permettait de célébrer le Gamou consacrant la naissance du prophète Mohameth (Psl).

Assane SEYE-Senegal7