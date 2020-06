Siteu reste toujours en collaboration avec ses proches qui ne se séparent jamais de lui. Et à chaque fois qu’il les côtoie, il se comporte comme eux avec une simplicité toute particulière. Comme quoi, le Tarkinda a toujours la tête sur les épaules et ne se glorifie jamais de son statut de star national et même international. Un geste à apprécier.

