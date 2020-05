Les corps de 2 sœurs avec un sac plastique sur la tête découverts sous un pont

Les corps sans vie de deux sœurs, âgées de 19 et 31 ans, ont été retrouvés mercredi 13 mai sous un pont à Rome, en Géorgie (Etats-Unis).

Les deux victimes portaient un sac plastique sur la tête. L’autopsie a confirmé que les deux victimes étaient décédées de mort violente.

Vanita et Truvenia avaient été vues pour la dernière fois le soir du mardi 12 mai alors qu’elle se trouvaient toutes les deux dans la voiture de Vanita.

Ce véhicule n’a toujours pas été retrouvé et est activement recherché par les enquêteurs. Depuis deux hommes ont été interpellés : Desmond Lavonte Brown et Devin Lashawn Watts, 28 et 36 ans.

Ils n’ont pas été inculpés de meurtres mais d’obstruction à la justice.

«Ces arrestations sont le résultat de mandats de perquisition exécutés sur des appartements et des véhicules sur la base de pistes développées et d’informations reçues» a déclaré la police de Géorgie.

Devin Lashawn Watts était déjà connu de la justice pour avoir tenté d’étrangler une femme l’an passé.

Vanita, la plus jeune, venait d’obtenir son baccalauréat et était très proche de sa grande sœur qui souffrait d’épilepsie depuis sa naissance.

«Nous nous souviendrons de Vanita comme d’une personne amusante et aimante, humble et comme une élève motivée qui avait de grands projets pour son avenir» témoigne le directeur de son école.

Xibaaru

