De l’époque des pantalons bas larges, chemises cintrées, robes et jupes courtes à celle des pantacourts, bustiers, leggins ou autres tailles basses, la mode s’accorde au temps et aux tendances. Au niveau de la gent féminine, la question semble prendre le dessus sur tout pour mettre en valeur son être dans une société très regardante et autant exigeante sur l’élégance de la femme.

Les gens s’habillent selon leur goût, influencés par des tendances, des stars, des convictions religieuses et coutumières… Quelle soit traditionnelle ou moderne, ou encore tradi-moderne, la mode se diversifie avec différentes matières textiles comme le bazin, le wax, le boggolan, la soie, le coton, le voile…

Ainsi, de fil en aiguille, le métier de la mode et du stylisme prend des proportions de professionnalisation depuis les années 80. La mode au Sénégal doit ainsi sa renommée internationale à des créateurs avertis et talentueux comme Collé Sow Ardo, Oumou Sy, Sadiya Guèye, Diouma Dieng & son Shalimar, Angélique Diédhiou avec sa marque Toolah, Adama Paris et son célèbre évènement Dakar Fashion week, Da Fashion, Cheikha et sa griff Sigil, Ndiaga Diaw et son Fitt, Nafytoo et Kira spécialistes de la lingerie…