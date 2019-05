20 Photos: Le président Macky mise sur Abdou Karim Sall pour la réussite du PSE Vert

Le Président de la République s’engage pour un Sénégal plus vert et fait de la transition agro-écologique du pays l’une des priorités du quinquennat à travers le PSE Vert. Plan de reforestation afin de lutter pour la préservation des écosystèmes, mise en place d’un Sénégal « Zéro Déchet »… Le Chef de l’État poursuit l’engagement du Sénégal au service de l’environnement, et a toujours à cœur de garantir le mieux être des populations et la sécurité des générations futures. C’est dans ce sens que le ministre Abdou Karim Sall aura la lourde charge de mettre en oeuvre cette priorité Étatique du quinquennat du Président Macky Sall

